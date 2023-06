Die Ladung im Anhänger verteilte sich auf Fahrradweg und Berme. Foto: Hermann Bojer up-down up-down L56 zeitweise gesperrt Mit Klärschlamm beladener Lkw kippt in Freren um Von Hermann Bojer und Kristina Roispich | 14.06.2023, 11:03 Uhr

Ein Lkw, voll beladen mit getrocknetem Klärschlamm, ist am Mittwochmorgen in Freren in einer Kurve umgekippt. Die Straße war für die Bergung zeitweise gesperrt.