Mitglieder des Kirchenvorstands von St. Antonius in Messingen Alois Schmit, Andrea Knue und Alwine Röckener (von links) im neuen Abschiedsraum in der ehemaligen Sakristei. Foto: Elisabeth Tondera

In Kirche St. Antonius Neuer Abschiedsraum ersetzt Friedhofskapelle in Messingen Von Elisabeth Tondera | 22.01.2023, 15:46 Uhr

In Messingen ist in der ehemaligen Sakristei der Kirche St. Antonius ein Abschiedsraum eingerichtet worden. Dort können sich die Angehörigen in würdiger Atmosphäre von ihren Verstorbenen verabschieden.