2000 Musiker und viele Besucher „Musik aus einer anderen Liga": So wars beim Landesmusikfest in Freren | 10.09.2023, 11:03 Uhr Von Carsten van Bevern Pia Alberts Das Schulorchester des Copernicus-Gymnasiums Löningen trat am Samstag beim Landesmusikfest in Freren auf.

Mit circa 2000 Musikern ist in Freren an diesem Wochenende das niedersächsische Landesmusikfest gefeiert worden. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag gab es für die zahlreichen Zuschauer bei bestem spätsommerlichen Wetter ein abwechslungsreiches Programm.