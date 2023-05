Mehrere Rettungswagen und Notärzte sind in Andervenner nach einem Unfall mit einem Planwagen in Andervenne im Einsatz. Symbolfoto: Lino Mirgeler/dpa up-down up-down Anhänger stürzt in Graben Mehrere Verletzte bei Unfall mit Planwagen in Andervenne Von Wilfried Roggendorf | 28.05.2023, 20:03 Uhr

In Andervenne hat sich am Pfingstsonntag ein Planwagen vom Zugfahrzeug gelöst und ist in einen Graben gestürzt. Mehrere Personen wurden nach einer ersten Mitteilung der Polizei teils schwer verletzt.