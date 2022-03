Vielseitig aufgestellt ist die Künstlerin Henrieta Budde aus Beesten: Für ein Steuerbüro malte sie 2021 ein Bild des neuen Geschäftshaues in Freren. FOTO: Katerina Theise Lettin betreibt „Budde Art“ Malerin Henrieta Budde findet in Beesten auch künstlerisch eine Heimat Von Anne Bremenkamp | 07.03.2022, 10:27 Uhr

Sie malt das Leben bunt: In der Kunst fühlt sich Henrieta Budde immer zuhause – ob in ihrer lettischen Geburtsstadt Saldus oder in ihrer Wahlheimat, dem emsländischen Beesten.