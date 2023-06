Öffentliche Gebäude beim Schulzentrum Freren sollen künftig mit Biogas beheizt werden. Die Planungen zum Bau eines Blockheizkraftwerkes samt Pufferspeicher hinter dem Schulgebäude und einer Gasleitung zur Biogasanlage in Andervenne laufen. Foto: Carsten van Bevern up-down up-down Blockheizkraftwerk in Freren geplant Das Schulzentrum Freren soll künftig mit Biogas geheizt werden Von Carsten van Bevern | 16.06.2023, 13:52 Uhr

In der Samtgemeinde Freren wird weiter kräftig an der Energiewende gearbeitet. In Kürze sollen mehrere öffentliche Gebäude rund ums Schulzentrum in Freren mit Biogas beheizt werden. Die Planungen für den Bau eines Blockheizkraftwerkes samt Speicher und einer Gasleitung laufen.