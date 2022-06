In dem Projekt „Vom reichen Bürgersohn zum Ordensgründer“ ging es um das Leben und Wirken von Franziskus und der franziskanischen Gemeinschaften in heutiger Zeit. Dabei haben sich die Jugendlichen auch mit der Thuiner Ordensgemeinschaft auseinandergesetzt. In weiteren Gruppen wurde die Begegnung von Franziskus mit dem Aussätzigen auf die Gegenwart, die Menschen am Rande der Gesellschaft, bezogen. Daraus entwickelte sich auch die Beteiligung an der „Aktion Nächstenliebe“, in der haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel für die Außenstelle der Lingener Tafel in Freren von der Schulgemeinschaft gespendet wurden.