Mehrere Tausend Euro kostet ein GPS-Modul für einen Traktor. FOTO: Armin Weigel/picture alliance/dpa (Symbolfoto) 18.000 Euro Schaden GPS-Systeme aus Treckern in Andervenne gestohlen Von Kristina Müller | 25.05.2022, 10:59 Uhr

In Andervenne sind Unbekannte in der Nacht zu Dienstag in eine Scheune an der Straße Deeterhok eingebrochen.