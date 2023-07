Einen Feuerwehreinsatz gab es am frühen Dienstagmorgen in Thuine. Foto: Michael Gründel up-down up-down In der Nacht zum Dienstag Garage in Thuine gerät in Brand: Nachbarn wecken Bewohner Von Thomas Pertz | 11.07.2023, 10:08 Uhr

Aus noch ungeklärter Ursache ist am frühen Dienstagmorgen die Doppelgarage eines Wohnhauses in Thuine in Brand geraten.