Was das Feuer in der Garage verursacht hat, ist noch unklar. FOTO: Hermann Bojer Ursache noch unklar Garage brennt in Beesten: Autofahrer alarmiert Feuerwehr Von Hermann Bojer | 02.05.2022, 16:39 Uhr

Zu einem Garagenbrand musste am Montagnachmittag die Feuerwehr in Beesten in die Hauptstraße ausrücken. Ein Autofahrer alarmierte die Einsatzkräfte.