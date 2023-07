Die Sanierung der Antoniusschule in Thuine ist ein aktuelles Projekt von Michael Moss (links) und Frank Kumbrink - gemeinsam haben sie jetzt in Freren das Büro Moss & Kumbrink für Bauplanung und Energiekonzepte gegründet. Foto: Carsten van Bevern up-down up-down Nach Surmann-Insolvenz: Mitarbeiter übernommen Neues Büro für Bauplanung und Energieberatung in Freren Von Carsten van Bevern | 15.07.2023, 15:05 Uhr

Energiesparendes Bauen ist gefragt: In Freren bieten Michael Moss und Frank Kumbrink in ihrem neu gegründeten Planungsbüro Bauplanung und Energieberatung an. Und zwar gemeinsam mit den vier übernommenen Mitarbeitern des insolventen Bau- und Planungsbüros Hansi Surmann.