An der Bahnhofstraße 30 in Freren befindet sich die Hebammenpraxis von Maria Kohne. FOTO: Kohne Begleitung vor und nach der Geburt Maria Kohne eröffnet Hebammenpraxis in Freren Von Mike Röser | 04.05.2022, 08:12 Uhr

Frauen auf dem Weg zur Geburt ihres Kindes und danach begleitet Hebamme Maria Kohne - und das in Freren nun in einer eigenen Hebammenpraxis an der Bahnhofstraße.