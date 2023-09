Bereits im Jahr 2011 hat das Landesmusikfest des niedersächsischen Musikverbandes in Freren stattgefunden. Nach mittlerweile zwölf Jahren kommt die Veranstaltung erneut in die kleine Stadt im süd-östlichen Emsland. „Damals war das alles komplettes Neuland für uns“, erzählt Heinz-Josef Schumacher. Als dienstältestes aktives Mitglied der Kolpingkapelle Freren wird er auch liebevoll Orchestervater genannt.

Maximilian Veer (2. v. l.) und Heinz-Josef Schumacher (4. v. r.) sind Teil des Ausrichtungsteams des Allegro Musikfestes Foto: Maximilian Veer Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Das Musikfest sei 2011 allerdings so gut angelaufen, dass sich die Stadt Freren erneut für die Ausrichtung gemeldet hat. Organisatoren sind dabei die Kolpingkapelle Freren, die Drummerband Cobra und der Regionalmusikverband Emsland/Grafschaft Bentheim. Stattfinden wird das Fest auf dem Gelände des Schulzentrums Freren.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Unter dem Motto „Allegro“ werden 30 Vereine mit etwa 2000 Musikern zusammenkommen. „Das Wort Allegro meint eine heitere und fröhliche musikalische Vortragsbezeichnung“, erklärt Maximilian Veer, Mitglied des Ausrichtungsteams. „Das fasst die Veranstaltung ganz gut zusammen“.

Landesmeisterschaft für Spielmannszüge und Blasorchester

Das Musikfest findet im Rahmen der niedersächsischen Landesmeisterschaft für Spielmannszüge und Blasorchester statt. Diese können sich in Freren für die Bundesmeisterschaft qualifizieren. Ein besonderer Teilnehmer ist dabei der Spielmannszug Hattstedt aus Schleswig-Holstein. Erst im Juli wurde der Spielmannszug in West Virginia/USA zum Vizeweltmeister gekürt.

Doch auch rund um die Landesmeisterschaft wird ein buntes Bühnenprogramm geboten. Auf drei Bühnen wird es das ganze Wochenende musikalische Darbietungen geben. Für die Unterhaltung der jüngsten Besucher wird eine Kindermeile sorgen. Unter anderem mit dabei: Christian Hüser.

Whiskey und schottische Biere

Besondere Programmhighlights werden „Das größte Orchester Niedersachsens“, bei dem alle Vereine gemeinsam spielen, und die Zeltparty am Samstagabend sein. Hier haben Besucher die Möglichkeit an einem Whiskeytasting teilzunehmen und schottische Biere vom Fass zu probieren. Der Eintritt an beiden Tagen ist frei.

Mehr Informationen: Das Programm des Landesmusikfestes größer als Größer als Zeichen

Samstag, 9. September

ab 11 Uhr: Musik auf drei Bühnen

16 Uhr: Showbands

18 Uhr: Konzert des Landesflötenorchesters

19.30 Uhr: „Größtes Orchester Niedersachsens“

21 Uhr: Große Zeltparty

Sonntag, 10. September

9 bis 18 Uhr: Musik auf 3 Bühnen

10.30 Uhr: Marschwertungen

18 Uhr: Siegerehrung

Durch das vielfältige Programm wird die Veranstaltung zum „Musik-Spektakel für die ganze Familie“, sagt Schumacher. Jedoch kommen noch einige Herausforderungen auf die Organisatoren zu. Zum einen wird das Musikfest während des normalen Schulbetriebs stattfinden. Schumacher und Veer sind sich einig, dass dies organisatorisches Talent beim Auf- und Abbau erfordere. Zum anderen dürfen circa 250 Musiker in den Klassenräumen unterkommen.

„Highlight und Herausforderung zugleich“

Dennoch freuen sie sich auf die Veranstaltung. Schumacher spricht von einem Fest für Freundschaften und Verbindungen zwischen den Musikern. Veer sieht zudem eine Chance für die Musikvereine, die unter der Corona-Pandemie gelitten haben. „Bei vielen Vereinen stagnieren die Mitgliederzahlen oder sind gar zurückgegangen“, erklärt er. „Das Musikfest könnte ein Leuchtturmevent in dieser Situation sein.“

Dass die Verantwortlichen die Ausrichtung des niedersächsischen Landesmusikfestes erneut meistern werden, steht für die beiden fest. „Jeder muss mithelfen und mitmachen“, so Schumacher. Und das tut die Stadt Freren auch. Unterstützung bekommen die Organisatoren von vielen Frerener Vereinen, unter anderem vom Chorus Musicus. Aber auch zahlreiche Sponsoren beteiligen sich, ohne die das Fest nicht stattfinden könnte.