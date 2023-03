Aus ausgedienten Kirchenbüchern erschafft Manuela Janning aus Freren in konzentrierter wie zeitintensiver Handarbeit Engel und Scherenschnitt-Bilder in verschiedenen Formaten. Archivfoto: Anne Bremenkamp up-down up-down Engel aus alten Kirchenbüchern Manuela Janning aus Freren erschafft Kunstwerke und spendet Erlös Von Carsten van Bevern | 02.03.2023, 14:00 Uhr

In Freren wandern ausgediente Kirchenbücher wie Gotteslobe oder Gesangsbücher nicht in die Altpapiersammlung: Manuela Janning stellt daraus Kunstwerke wie Engel her und verkauft diese. Den Erlös hat sie jetzt gespendet.