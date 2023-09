Viele Gemeinden im Emsland bemühen sich um einen Drogeriemarkt in ihrem Ort. Oft ohne Erfolg. Denn dafür achten Drogerieketten darauf, dass im Einzugsbereich genügend Kunden wohnen, der nächste Markt sich nicht in unmittelbarer Nähe befindet und es muss sich eine geeignete Immobile oder ein geeignetes Grundstück im Ort befinden.

Zu vermieten: Hier zieht Rossmann in Freren ein. Foto: Carsten van Bevern Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Auch die Verwaltung und Politik in Freren hat sich schon viele Jahre um die Ansiedlung eines Drogeriemarktes bemüht. So musste die einstmals größte deutsche Drogeriekette Schlecker 2012 ihren Betrieb einstellen. Infolge dieser Pleite vermissten auch in Freren viele Bürger einen Drogeriemarkt.

2013 eröffnete im Einkaufszentrum dann ein Drogeriegeschäft der Marke „Ihr Platz“ - einem ehemaligen Schlecker-Tochterunternehmen. Doch die Konkurrenz von DM, Müller und Rossmann war zu groß. Ein Ihr Platz nach dem anderen musste schließen, auch in Freren.

Jetzt steht laut Stadtdirektor Godehard Ritz fest, dass Rossmann diese Lücke schließt: „Der Eigentümer der Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss des Geschäftszentrum hat uns mitgeteilt, dass der Mietvertrag mit Rossmann unterzeichnet vorliegt.“

Eröffnungsdatum von Rossmann in Freren steht noch nicht fest

Laut dem Verwaltungschef wird der vom Eigentümer beauftragte Generalunternehmer kurzfristig einen Bauantrag einreichen und in Kürze mit den Umbauarbeiten beginnen. Denn Rossmann möchte künftig nicht nur die Räume des ehemaligen Ihr Platz-Marktes, sondern auch die des benachbarten Versicherungsvereins südliches Emsland und des Sanitätshauses Auxilia nutzen. Beide bleiben dem Standort Freren aber treu: Die Versicherung ist nun im benachbarten Geschäftshaus und das Sanitätshaus wird in die Bahnhofstraße umziehen.

Auch die bisher von einer Versicherung und einem Sanitätshaus genutzten Räume werden künftig von Rossmann genutzt. Foto: Carsten van Bevern Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

„Die Gesamtfläche der Rossmann-Filiale beträgt damit 800 Quadratmeter, die reine Verkaufsfläche rund 670 Quadratmeter“, erklärte die Erste Samtgemeinderätin Sonja Ahrend auf Nachfrage unserer Redaktion. Die Übergabe der umgebauten Räumlichkeiten ist gegen Jahresende geplant. Ritz: „Wann der Drogeriemarkt im kommenden Jahr eröffnet wird, steht noch nicht fest.“

Als eine „großartige Nachricht“ bezeichnete der CDU-Fraktionsvorsitzende Johannes Lis die Ansiedlung. Verwaltung und Politik hätten in den vergangenen Jahren viel Kraft und Zeit in die Gespräche rund um die Ansiedlung investiert. So hatten Ahrend und Patrick Köster vom Medienatelier Emsland viel Zeit in ein extra für Rossmann erstelltes Exposé investiert. Zudem seien die guten Kontakte zu Andreas Beckers, ehemals für K+K und nun für Rossmann tätiger Architekt, genutzt worden.

Klaus Prekel: Eine zusätzliche Belebung für den Ort

„Das wird für eine zusätzliche Belebung im Ort sorgen“, freute sich auch Frerens Bürgermeister und Einzelhändler Klaus Prekel. „Bürger, die bisher die umliegenden Filialen besuchten, werden nun sicher vermehrt nach Freren kommen.“

Die nächsten Rossmann-Filialen sind derzeit in Fürstenau (10 Kilometer), Spelle (14 Kilometer), Lingen (16 Kilometer), Recke (18 Kilometer) und Emsbüren (20 Kilometer).