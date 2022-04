„Nach der polizeilichen Vernehmung wurde er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft aufgrund nicht ausreichender Haftgründe allerdings wieder auf freien Fuß gesetzt“, erklärte der stellvertretende Sprecher der Polizeiinspektion Emsland/ Grafschaft Bentheim, Rolf Havenga, auf Nachfrage unserer Zeitung.

Feuer im Bordell gelegt

Der Täter hatte in der Nacht zum Montag, 14. Mai, nach Einschlagen eines Fensters in den an den eigentlichen Barbetrieb angrenzenden Räumlichkeiten ein Feuer gelegt und im Erdgeschoss zwei Sofas sowie im Obergeschoss ein Bett angezündet. Nach Polizeiangaben waren die Feuer von alleine wieder erloschen und hatten vor allem aufgrund der Rußbildung einen Sachschaden in Höhe von 20000 Euro verursacht.

Entgegen ersten Meldungen erklärte der Polizeisprecher am Freitag aber nach Rücksprache mit dem für den Fall zuständigen Sachbearbeiter, dass der eigentliche Barbetrieb durch den Brand nicht in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.