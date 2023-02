In der Samtgemeinde Freren wird künftig auf immer mehr Dächern Strom produziert: Nun sollen auch auf den Dächern der beiden Kitas in Freren Photovoltaikanlagen installiert werden. Symbolfoto: dpa/Marijan Murat up-down up-down Photovoltaikanlagen auf beiden Kitas? In Freren soll auf immer mehr Dächern Strom produziert werden Von Carsten van Bevern | 26.02.2023, 18:53 Uhr

Weniger Strom verbrauchen und gleichzeitig selber mehr Strom produzieren. In Freren wird derzeit in beide Bereiche investiert. Nun sollen auch auf den Dächern der beiden Kitas in Freren Photovoltaikanlagen installiert werden.