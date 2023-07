Vermutlich durch einen Schuss aus einem Luftgewehr oder einer Luftpistole wurde eine junge Frau in Freren verletzt Symbolfoto: Ingo Wagner/dpa up-down up-down Polizei sucht nach Zeugen Frau in Freren vermutlich durch Schuss aus Luftgewehr verletzt Von Wilfried Roggendorf | 17.07.2023, 13:19 Uhr

Am Freitag, 14. Juli, ist es in der Grulandstraße in Freren zu einem Vorfall gekommen, bei der eine 17-jährige Frau leicht verletzt wurde.