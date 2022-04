Die Prokuristen Andreas Hülsing und Guido Schlautmann erläuterten bei einer Betriebsführung dem Kandidaten sowie Vorstandsmitgliedern des Frerener CDU-Samtgemeindeverbandes das breite Angebotsspektrum der Engine Power Systems . Neben den üblichen Wartungsarbeiten, der Störungsbehebung und Instandsetzungsarbeiten führt EPS komplette Revisionen an Motoren und Blockheizkraftwerksmodulen in ihrer Werkstatt oder vor Ort bei Ihren Kunden durch. „Darüber hinaus versorgen wir Kunden weltweit auch mit den notwendigen Ersatzteilen, die über das professionelle Einkaufsnetzwerk der Kloska-Gruppe innerhalb kürzester Zeit bezogen werden können“, erklärten die beiden Prokuristen.

Auch für Gasmotoren mit einer Leistung von 40 bis 3000 Kilowatt (elektrisch) bietet EPS das komplette Dienstleistungs-Spektrum von der Wartung über die Optimierung bis hin zur Ersatzteilbeschaffung sowie Austauschaggregate an. „Darüber hinaus unterstützen wir Kunden im Bereich der technischen Umrüstung sowie Sicherstellung der effektiven Nutzung ihrer Anlagen“, betonte Andreas Hülsing. So betreut das Unternehmen über 200 Gasmotoren aller Fabrikate.EPS ist dabei Teil der 1981 in Bremen gegründeten Kloska-Gruppe . Das unternehmen ist als technischer Ausrüstungsbetrieb vor allem der Schifffahrt gegründet worden, die Geschäftsfelder der Unternehmen erstrecken sich inzwischen von der Schifffahrt über On-/Offshore, Baugewerbe und Handwerk, über Dieselmotorenersatzteilservice, verbunden mit eigenen

Reparaturwerkstätten, Fördertechnik und Hydraulik, bis hin zu Catering, Proviant- Technik- und Storeslieferungen für Fähren, Handelsschiffe, Kreuzfahrtschiffe, Forschungsschiffe und -stationen.

Im Anschluss an die Betriebsbesichtigung konnten die Christdemokraten sowie weitere Interessierte noch im Töddenhaus Urschen mit dem Kandidaten in lockerer Atmosphäre diskutieren.