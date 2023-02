Der Bau des neuen Feuerwehrhauses in Beesten schreitet zügig voran: Die Freigabe des Gebäudes soll weiter am 11. August und damit zwei Tage vor der Feier zum 125-jährigen Bestehen der Wehr erfolgen. Foto: Samtgemeinde Freren/Paul Thünemann up-down up-down Neubau im Zeit- und Kostenrahmen Enge bei der Feuerwehr Beesten hat bald ein Ende Von Carsten van Bevern | 21.02.2023, 08:13 Uhr

Der Estrich in der Fahrzeughalle fehlt noch, der Neubau des Feuerwehrhauses in Beesten verläuft aber nach Plan: Pünktlich zur Feier zum 125-jährigen Bestehen am 13. August soll der Neubau fertig sein. Dann werden sich die Mitglieder der Wehr nicht mehr neben ihren Fahrzeugen umziehen müssen.