Die Feuerwehr prägt eine ganze Familie (von links): Jürgen, Herbert, André und Lina Huesmann, hier am Frerener Einsatzleitwagen. Foto: Sebastian Hamel up-down up-down Nachwuchs für Brandschützer Feuerwehr in vierter Generation: Das ist Familie Huesmann aus Freren Von Sebastian Hamel | 07.02.2023, 13:09 Uhr

Es kommt vor, dass sich mehrere Familienangehörige bei der Feuerwehr engagieren. Aber gleich vier Generationen in einer Ortswehr? Außergewöhnlich! Doch genau so verhält es sich bei Familie Huesmann in Freren.