Der Unfall hat sich bereits am Freitag in der Mittagszeit ereignet. Wie die Polizei am Samstag mitteilt, war am Freitag gegen 11.50 Uhr ein 14-jähriger Junge auf der Beestener Straße mit seinem Fahrrad unterwegs. Als er die Straße überqueren wollte, übersah der Junge offenbar einen Skoda Citigo, der dort unterwegs war.

18-jährige Autofahrerin kann nicht mehr ausweichen

Die 18-jährige Autofahrerin konnte dem Radfahrer nicht mehr ausweichen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Junge wurde schwer verletzt und musste mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.