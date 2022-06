Für freie Sicht ist bereits gesorgt: Erste Maßnahmen sollen dafür sorgen, dass sich an der Kreuzung von Messinger Straße und Kirchstraße in Freren nicht noch mehr Unfälle ereignen. FOTO: Carsten van Bevern up-down up-down Erste Maßnahmen für mehr Sicherheit Es tut sich etwas an der Unfallkreuzung in Freren-Lohe Von Carsten van Bevern | 29.06.2022, 09:21 Uhr

Sechs Unfälle in fünf Jahren: Erste Maßnahmen sollen an der Unfallkreuzung Messinger Straße und Kirchstraße in Freren-Lohe jetzt für mehr Sicherheit sorgen.