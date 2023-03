Die Polizei sucht Zeugen des Einbruchs in einen Neubau in Beesten im Landkreis Emsland. Symbolfoto: David Inderlied/dpa up-down up-down An der Straße Leeken-Welp Einbruch in Neubau in Beesten in der Nacht zu Samstag Von Daniel Gonzalez-Tepper | 12.03.2023, 10:02 Uhr

In Beesten in der Samtgemeinde Freren ist es in der Nacht zu Samstag zu einem Einbruch in einen Neubau gekommen.