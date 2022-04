Bei einem Zusammenstoß auf der Messinger Straße in Freren wurden drei Personen leicht verletzt. FOTO: Hermann Bojer Stoppschild missachtet Drei Leichtverletzte und erheblicher Sachschaden bei Unfall in Freren Von Hermann Bojer | 06.04.2022, 21:33 Uhr

In Freren ist es am frühen Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall gekommen: Die drei beteiligten Personen wurden nur leicht verletzt. An ihren Fahrzeugen jedoch entstand erheblicher Sachschaden.