Bei der Vernehmung der mutmaßlichen Täter eines Gaststätteneinbruchs durch die Polizei hatten diese angegeben, einen Tresor von rund 80 Kilogramm von der Brücke an der Hauptstraße in Beesten in die Große Aa geworfen zu haben.

Trotz intensiver Suche von sechs Tauchern der DLRG konnte in der starken Strömung der Großen Aa nichts gefunden werden. Der Tresor könnte durch das starke Hochwasser der vergangenen Tage weiter abgetrieben worden sein.