Dichter Rauch stieg aus dem Dachstuhl des Bauernhauses in Freren auf. FOTO: Hermann Bojer Ursache noch unklar Dachstuhl eines Bauernhauses in Freren brennt am Ostermontag Von Hermann Bojer | 18.04.2022, 13:37 Uhr

Zu einem Dachstuhlbrand ist die Feuerwehr Freren am Ostermontag um 9.20 Uhr in die Straße an der Aa gerufen worden. Dort stieg dichter Rauch aus einem Dachstuhl eines Bauernhauses auf.