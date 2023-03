Das in einem Container befindliche Blockheizkraftwerk würde durch Biogas betrieben, für dieses würde zudem ein Pufferspeicher benötigt. Bei dieser Beispielanlage ist rechts im Bild allerdings ein Biogasfermenter zu sehen. Symbolfoto: Nawaro/Florian Gerlach up-down up-down Anlage auf Hallenbad geplant Biogas sorgt in Freren künftig für Wärme in öffentlichen Gebäuden Von Carsten van Bevern | 09.03.2023, 11:36 Uhr

Das Rathaus in Freren ist saniert, in öffentlichen Gebäuden sind LED-Lampen installiert und darauf Photovoltaikanlagen. Nun geht Freren in Bezug auf Nutzung regenerativer Energie noch einen Schritt weiter und möchte öffentliche Gebäude künftig mit Biogas heizen.