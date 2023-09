Ausflugstipp für Sonntag Landesmusikfest in Freren läuft: Diese Bilder machen Lust auf einen Besuch Von Pia Alberts | 10.09.2023, 11:03 Uhr Das Schulorchester des Copernicus-Gymnasiums Löningen trat am Samstag beim Landesmusikfest in Freren auf. Foto: Lars Schröer up-down up-down

Mit circa 2000 Musikern wird in Freren an diesem Wochenende das niedersächsische Landesmusikfest gefeiert. Nach einem vollen Programm am Samstag hat auch der Sonntag noch so einiges zu bieten.