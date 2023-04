Großbaustelle an der B214 in Freren: Im Kreuzungsbereich zur Mühlenstraße wird derzeit eine 24-Stunden-Tankstelle samt Shop, Gastro und Waschanlage gebaut. Foto: Samtgemeinde Freren up-down up-down Shop, Bistro und Waschanlage geplant Neue 24-Stunden-Tankstelle an B214 in Freren ist im Bau Von Carsten van Bevern | 27.04.2023, 11:26 Uhr

In Freren können Autofahrer bald rund um die Uhr Benzin, Diesel oder Super-Kraftstoff tanken: An der B214 ist eine 24-Stunden-Tankstelle im Bau. Wann soll diese eröffnet soll und was Kunden erwarten können, erklärt der Investor.