Laut Angaben der Polizei Spelle ereignete sich der Unfall am Samstagabend gegen 20.40 Uhr auf der Beestener Straße in Freren. Ein 22-Jähriger war zusammen mit seinem Beifahrer in Richtung Beesten unterwegs, als er in einer Rechtskurve zwischen der Kampstraße und der Heidestraße mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Der junge Mann versuchte noch, den Wagen zurück auf die Fahrbahn zu steuern, verlor beim Gegenlenken jedoch die Kontrolle.

Der Pkw kam nach links von der Straße ab und prallte gegen eine Scheune am Straßenrand. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Auto seitlich und blieb auf dem Dach liegen. Der Beifahrer wurde bei der Kollision leicht verletzt.

Der Rettungsdienst behandelte den Verletzten an der Unfallstelle und brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus nach Thuine. Die Feuerwehr Freren entfernte unterdessen auslaufende Betriebsstoffe des schwer beschädigten Pkws, auch an der Scheune entstand ein leichter Schaden.