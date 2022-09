Um den entstandenen Sachschaden kümmerte sich der Unfallverursacher in Thuine nicht. Symbolfoto: Lino Mirgeler/dpa up-down up-down 10.000 Euro Schaden angerichtet Auto stößt gegen Wand von Edeka in Thuine - Fahrer flüchtet Von Daniel Gonzalez-Tepper | 23.09.2022, 11:50 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich in der Nacht zu Freitag ereignet hat. Dabei entstand an der Gebäudewand eines Supermarktes an der Kolpingstraße in Thuine ein erheblicher Sachschaden.