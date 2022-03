Das Sportzentrum Freren ist in die Jahre gekommen. Vor allem das Außengelände soll in diesem Jahr noch deutlich aufgewertet werden. FOTO: Carsten van Bevern Spielplatz, Fangzaun, Fahrradbügel Sanierung nötig: Das soll sich am Sportzentrum Freren tun Von Carsten van Bevern | 31.03.2022, 18:34 Uhr

Das Sportzentrum in Freren ist in die Jahre gekommen. Das zeigte sich schon Ende 2021, als die 30 Jahre alte Heizungsanlage endgültig ausfiel und kurzfristig ersetzt werden musste. Nun soll auch in das Außengelände investiert werden.