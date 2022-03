Symbolfoto FOTO: dpa Gegen Baum geprallt 20-Jähriger stirbt bei einem Unnfall auf B214 in Andervenne Von Arlena Janning | 22.03.2022, 07:43 Uhr | Update vor 10 Min.

Am Dienstagmorgen gegen 6.50 Uhr ist auf der Fürstenauer Straße in Andervenne ein Pkw aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle.