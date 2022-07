Zu einem Flächenbrand wurde die Feuerwehr in Schapen alarmiert. FOTO: Carsten Rehder/dpa (Symbolbild) up-down up-down Übergreifen auf Wald verhindert Zwei Hektar Feld haben bei Schapen gebrannt Von Wilfried Roggendorf | 17.07.2022, 17:41 Uhr

An der Schapener Straße in Freren ist am Sonntag, 17. Juli, ein Flächenbrand ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf einen nahegelegenen Wald verhindern.