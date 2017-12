Hohe Einsparungen – hohe Förderung 137000 Euro für neue Heiztechnik in der Samtgemeinde Freren

Freren. Gut 137000 Euro hat die Samtgemeinde Freren in die komplette Erneuerung der Heizungsanlagen im Frerener Schulzentrum sowie in den Turnhallen in Beesten, Messingen und Thuine investiert. Alle Anlagen sind inzwischen montiert, die Investition war dank hoher Fördermittel vom Land möglich.

122368 Euro haben die neuen und wesentlich energieeffizienteren Erdgas-Brennwertheizungen und die neuen geregelten Umwälzpumpen gekostet. Dazu kamen Planungskosten in Höhe von 15000 Euro, sodass insgesamt gut 137000 Euro in die neuen Anlagen investiert worden sind. Knapp 76000 Euro davon flossen in die neue Heizung in der Franziskus-Demann-Oberschule, knapp 20000 Euro kostete die Heizung in der Beestener Turnhalle und jeweils gut 21000 Euro die Anlagen in den Turnhallen in Messingen und Thuine.

Kosten geringer als erwartet

„Die Anlagen sind inzwischen auch abgenommen worden. Nach Prüfung der Schlussrechnung der bauausführenden Firma Hagemeier aus Lingen steht auch fest, dass die Kosten gut 2100 Euro unterhalb der eigentlichen Auftragssumme liegen“, erklärte Frerens Samtgemeindebürgermeister Godehard Ritz auf der jüngsten Sitzung des Samtgemeinderates. Obschon eine Berechnung aufgrund der nicht exakt feststehenden Belegungs- und damit Heizzeiten nicht vorliegt, rechnet die Samtgemeindverwaltung aufgrund der verbauten Technik künftig mit erheblichen Energieeinsparungen.

Hohe Fördermittel

Die Baumaßnahme wird zu einem großen Teil durch einen Zuschuss aus sogenannten KIP-I-Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (107838 Euro) sowie Mitteln des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zur Heizungsoptimierung durch den Einbau neuer geregelter Umwälzpumpen (7248 Euro) finanziert. Der Eigenanteil der Samtgemeinde beläuft sich demnach auf 27355 Euro.

Anzeige Anzeige

Mit dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KIP) fördert der Bund Investitionen finanzschwacher Kommunen in den Ländern bis Ende 2020 über einen Zeitraum von fünfeinhalb Jahren mit insgesamt 3,5 Milliarden Euro und leistet so einen Beitrag zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet. Die vom Bund verwendeten Verteilkriterien Einwohnerzahl, Arbeitslose und Kassenkredite bilden die Grundlage für die Verteilung der Mittel sowohl vom Bund auf die Länder als auch vom Land auf die Kommunen.

426 Kommunen profitieren

Dies soll dafür sorgen, dass stark finanz- und / oder strukturschwache Kommunen auch stark überproportional von diesem Programm profitieren. So erhalten nach Angaben des niedersächsischen Innenministeriums 30 Prozent der 426 berechtigten Kommunen über 80 Prozent der zur Verfügung stehenden 327,5 Millionen Euro.

Mehr aus Freren lesen Sie in unserem Ortsportal.