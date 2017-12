Geänderte Verkehrsführung Kreuzung in Frerener Ortsmitte wieder freigegeben

vb/pm Freren. Auch im Winter geht es bei den Bauarbeiten in der Frerener Ortsmitte weiter voran: Inzwischen ist auch die Kreuzung Goldstraße/Neuer Markt wieder für den Verkehr freigegeben worden. Aber Vorsicht, in der Einbahnstraße gilt nun eine veränderte Verkehrsführung.

So ist die Straße Neuer Markt nunmehr in entgegengesetzter Richtung zu befahren, also vom Geschäftszentrum kommend zur Eisdiele, diese Regelung betrifft die Straße Neuer Markt sowie die Goldstraße bis zur Einmündung der Grulandstraße.

Das Teilstück der Goldstraße ist ab der Einmündung Grulandstraße als Sackgasse ausgewiesen, sodass eine Durchfahrt zum Einkaufszentrum aus dieser Richtung nicht mehr möglich ist. „In Vorbereitung auf diese Maßnahme wurden bereits vor einiger Zeit die Parkplätze vor dem Sanitätshaus Auxilia, der LVM-Versicherung beziehungsweise der OLB umgestaltet“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Samtgemeindeverwaltung.