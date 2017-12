Bistum Osnabrück jetzt Träger Thuiner Orden gibt Verantwortung an vier Schulen ab

Thuine. Vier der bislang acht Schulen der Thuiner Franziskanerinnen befinden sich nicht mehr in Trägerschaft des Ordens. Die Schulstiftung im Bistum Osnabrück hat diese Aufgabe übernommen.

Im Rahmen einer Eucharistiefeier in der Christus-König-Klosterkirche hat sich der Orden im ebenso feierlichen wie nachdenklichen Rahmen von den Leitern, Lehrern und Elternvertretern des Franziskusgymnasiums und der Fachschule St. Franziskus in Lingen, des Mariengymnasiums in Papenburg und der Berufsfachschule im Marienheim in Osnabrück verabschiedet.

Symbolische Schlüsselübergabe

Im Rahmen der Messe übergab die Generaloberin Schwester Maria Cordis Reiker symbolisch den Schlüssel zu den Schulen an den Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode: Die Schulstiftung im Bistum Osnabrück wird ab dem 1. Januar die Trägerschaft der vier Schulen übernehmen. In Trägerschaft des Ordens bleiben die Grund-, Haupt- und Realschule der Antoniusschule und die Berufsbildenden Schulen in Thuine, die Haupt- und Realschule in Schwagstorf und in Osnabrück die Berufsfachschule der Franz-von-Assisi-Schule.

Mangelnder Ordensnachwuchs

Mangelnder Nachwuchs im Orden machte diesen Schritt notwendig. „Seit vielen Jahren fragen wir uns, wie lange unsere Mittel noch reichen, um den Schulen eine verlässliche Perspektive geben zu können. Immer weniger Schwestern standen und stehen für den Unterricht und zur Schaffung der finanziellen Grundlage zur Verfügung“, erklärte die Generaloberin. Für sie sei es aber ein „tiefes Erlebnis von Kirche“ gewesen, dass sich in einer solchen Situation die Kirchengemeinschaft in Form der Schulstiftung der Schulen annehme und diese im Sinne der franziskanischen Grundhaltung weiterführe.

Dank an alle Mitarbeiter

Vor allem bedankte sich Schwester Maria Cordis bei allen früher und heute dort unterrichtenden und arbeitenden Schwestern, Lehrern und Mitarbeitern: „Sie alle haben sich in Loyalität zur jeweiligen Ordensleitung den Herausforderungen gestellt und jungen Menschen ein solides Fundament fürs Leben ermöglicht. Dafür danken wir von Herzen und haben sie heute eingeladen, um uns im internen Kreis voneinander zu verabschieden.“

In seiner Predigt bedankte sich Bischof Bode für die „so viele Jahre gut geführten und gut aufgestellten Schulen“ und ging unter anderem auf die Persönlichkeitsbildung, das Bewahren der Nachdenklichkeit und Bejahung des Lebens als Grundlagen für nachhaltige Bildung ein. „Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat, was man gelernt hat“, zitierte Bode den deutschen Physik-Nobelpreisträger Werner Heisenberg.

Alle Mitarbeiter werden übernommen

Und was ändert sich künftig an den Schulen? Eine wichtige Meldung ist, dass alle rund 400 Lehrer und Mitarbeiter von der Schulstiftung übernommen werden und alle Schüler weiter ihre jeweilige Schule besuchen können. Alle Schulgebäude werden einschließlich der damit verbundenen finanziellen Lasten vom Bistum übernommen.

„Auch die noch an den Schulen arbeitenden Schwestern können weiter dort unterrichten – sogar sehr gerne“, erklärte Dr. Winfried Verburg von der Schulstiftung auf Nachfrage unserer Redaktion. Künftig können durch den größeren Verbund und die Möglichkeit von Verbeamtungen auch besser Lehrkräfte gewonnen werden; in der elften Jahrgangsstufe werde an den Gymnasien ein dreiwöchiges Sozialpraktikum eingeführt und das zu zahlende Schulgeld den bestehenden Regelungen angepasst. „Inhaltlich werden die Schulen in der bestehenden Tradition fortgeführt“, erklärte Verburg.