Sternwarte auf dem Mühlenberg Von Freren aus auf Entdeckungstour durchs Weltall

Freren. Bis zum Weltall sind es für Günther Wenke nur wenige 100 Meter. So kurz ist die Entfernung vom Haus des Frereners zu seiner Sternwarte auf dem Mühlenberg, von wo aus er in klaren Nächten durch sein Teleskop auf Entdeckungstour durchs Universum geht.

Zusammen mit seinem inzwischen verstorbenen Freund Franz Herbrüggen aus Baccum hatte Wenke die Sternwarte in den Jahren 1975 bis 1978 errichtet. Nicht von Berufs wegen. Der inzwischen 80-Jährige war bis zu seiner Pensionierung beim Amtsgericht in Lingen tätig. In seiner Freizeit beschäftigt ihn seine Leidenschaft für fremde Planeten und Galaxien aber schon lange: exakt seit 1960, als er zum ersten Mal die Zeitschrift „Kosmos“ durchblätterte.

Es funktionierte

Dabei beließ es der gebürtige Bentheimer aber nicht. Er baute sich ein „Newton-Spiegelfernrohr“ zusammen. Ein Blick hindurch war ihm aber damals nicht möglich, denn eine Montierung als Aufsatz stand nicht zur Verfügung. Das Hobby blieb deshalb zunächst für einige Jahre links liegen, bis die Idee zum Bau einer Sternwarte reifte. Wenke und sein Freund Herbrüggen setzten sie dann in die Tat um. 1978 stand das Gebäude. Allein die Spannung, ob sein zusammengebautes Fernrohr auch funktionierte, sei sehr groß gewesen, erinnert sich Wenke. Es funktionierte!

Aufklappbares Blatt

Sein kleines „Newton“-Fernrohr ziert nun eine Wand in der Sternwarte. Heute schaut er in klaren Nächten durch ein Fernrohr mit einer Brennweite von fünf Metern. Es ruht auf einem zentnerschweren Achsensystem. Das Dach des Rundbaus auf dem Mühlenberg lässt sich aufklappen und in alle Himmelsrichtungen drehen. Um die Stromversorgung für das Gebäude kümmern sich Sonne und Wind durch Photovoltaik und einen Generator.

Unvorstellbare Ausmaße

Es sind die unvorstellbar großen Ausmaße des Universums und im krassen Gegensatz dazu die Winzigkeit der eigenen Existenz, die den 80-Jährigen beim Blick durch das Teleskop immer wieder beeindrucken. „Und ist dahinter, Milliarden Lichtjahre entfernt, vielleicht noch etwas? Da stellen sich enorme Fragen“, sagt er.

Der Henkel am Mond

Wenn er hindurchschaut, hat er unterschiedliche Objektziele. Bei bestimmten Mondphasen zum Beispiel sieht der Frerener, „dass dieser einen Henkel hat, wie bei einer Kaffeetasse“. Der Grund: Der Rand eines großen Kraters auf dem Himmelskörper ist an einer Seite eingebrochen. „Wenn die Sonne von rechts scheint, ist der Kraterrand hell erleuchtet, während die Umgebung im Dunkeln liegt.“

Oft Gäste

Der 80-Jährige möchte diese Momente nicht für sich alleine haben. Weitere Hobbyastronomen aus dem Emsland und darüber hinaus sind regelmäßig bei ihm zu Gast, auch andere Gruppen oder Schulklassen. Häufig sei es aber bei guter Sicht und klarem Wetter auch kalt. „Dann kommen sie nicht“, schmunzelt der Frerener.

Bild aus der Vergangenheit

Übrigens: Ein Blick in den Sternenhimmel ist immer auch ein Blick in die Vergangenheit. Das von den Sternen ausgestrahlte Licht braucht mehrere Lichtjahre auf dem Weg zur Erde, wo es dann vom Auge wahrgenommen werden kann. Ein Lichtjahr entspricht rund 9,5 Billionen Kilometern. Sterne, die heute am Himmel zu sehen sind, können möglicherweise also bereits gar nicht mehr existieren. Ihr Licht gibt nur noch ein Bild aus der Vergangenheit wieder. Mit Astrologie und der Deutung von Sternbildern für das Geschehen auf der Erde hat Günther Wenke deshalb nichts am Hut.

