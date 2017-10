Straße bis zum späten Abend gesperrt Laster mit 26000 Litern Milch kippt auf der B214 in Freren um

Freren. Ein Milchlaster ist am Dienstag auf der B214 in Freren umgekippt und blockierte die Fahrbahn. Die Bundesstraße war voll gesperrt.

Der Fahrer des mit 26000 Liter Milch beladenen Lasters war gegen 10.10 Uhr auf der B214 aus Richtung Fürstenau kommend in Richtung Lingen in Höhe der Abfahrt Mühlenstraße aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. In dem aufgeweichten Boden konnte er den Lkw nicht mehr zurück auf die Fahrbahn bekommen. Der Laster geriet ins Schleudern und blieb auf der Seite auf der Fahrbahn liegen.

Die Domdeckel des Milchlasters sprangen auf und die geladene Milch ergoss sich über die Fahrbahn. Bei dem Unfall wurde der Fahrer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Ersthelfer hatten ihn zuvor bis zum Eintreffen des Rettungswagens versorgt. Der Lkw lag über beide Fahrspuren und blockierte die Bundesstraße komplett.

Die Feuerwehr Freren rückte mit drei Fahrzeugen und 17 Mann aus, sicherte die Einsatzstelle und nahm auslaufende Betriebsstoffe auf. Die B214 war bis in den späten Dienstagabend zur Bergung des Lkw in Höhe der Unfallstelle voll gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.