„Schwein gehabt“ in Freren Kinder kochten mit Landfrauen rund um Schnitzel und Co.

Freren „Heute schon Schwein gehabt?“: Positiv beantworten konnten diese Frage 16 Kinder, die unter dem gleichnamigen Motto der im südlichen Emsland fest etablierten Ferienpassaktion „Landfrauen kochen mit Kindern“ die Küche der Franziskus-Demann-Schule in Freren in ein Schlaraffenland rund um Schnitzel, Bratwurst und Co. verwandelten.

„Ich war schon im letzten Jahr dabei, das gemeinsame Kochen macht mir richtig viel Spaß. Auch wenn man dafür früher aufstehen muss „, sprach die zehnjährige Anni den ehrenamtlich engagierten Frauen des Landfrauenvereins Freren-Spelle und ihren jugendlichen Helfern ein großes Kompliment aus. Denn die vermitteln den Kids jedes Jahr aufs Neue mit viel guter Laune grundlegende Kochkompetenzen, Benehmen bei Tisch und Lust auf gesunde Ernährung.

Alle Hände voll zu tun

Nicht nur die Mädchen, auch vier Jungs schwangen in Freren begeistert die Löffel und kredenzten sich so selbst ein köstliches Menü, das sie in fröhlicher Gemeinschaft verzehrten. Sie schälten, schnibbelten und rührten in harmonischer Eintracht und hatten dank der hervorragend ausgearbeiteten Küchenlogistik immer alle „alle Hände voll“ zu tun.

„Die Kinder sind begeistert bei der Sache, manchmal muss man sie in ihrem Eifer ein bisschen bremsen“, berichtete der 15-jährige Bennet, der sich, vor allem als Ansprechpartner für die kochinteressierten Jungs, für das Helferteam gemeldet hatte.

Kochen als Hobby

„Kochen ist ein Hobby von mir. Ich freue mich schon jetzt auf den Hauswirtschaftsunterricht in der siebten Klasse“, erzählte der 11-jährige Josef, der in dem achtjährigen Bernd eine begeisterte Schnibbelhilfe für Salat, Gurken und Tomaten gefunden hatte. Die fanden ihren Weg auf die Burger, die ebenso wie die Winnetou-Spieße mit würzigen Kartoffelspalten frisch aus dem Ofen serviert wurden. Während die Zaubersuppe auf dem Herd köchelte und der Möhrensalat im Kühlschrank wartete, formten nebenan Larissa, Mette und Emma mit viel Fingerfertigkeit und Geschick aus unförmigen Teigklumpen süße Glückschweinchen. Sophie und Thea rührten emsig Quark an und versüßten ihn mit frischem Obst. Sie stellten offen und ehrlich fest: „Kochen macht echt viel mehr Spaß als Spülen.“

