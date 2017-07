Rezepte des 19. Jahrhunderts 90-jähriger Frerener veröffentlicht Kochbuch

Freren. Ein Frerener veröffentlicht ein Kochbuch – zunächst mag dies nicht ungewöhnlich erscheinen. Doch hinter den Koch- und Backrezepten von Hans Schockmann steckt weitaus mehr.

Schon immer interessierte sich Schockmann für Literatur; die großen Poeten und Schreiber mittlerweile lang vergangener Zeiten. „Mein erstes Buch war von Jonas Swensson im Alter von neun Jahren“, erzählt der Frerener. Darauf folgten Bücher von Karl May sowie die Evolutionstheorie von Charles Darwin. Ganz und undenkbar, sich mit Literatur zu beschäftigen, in denen die Schöpfungslehre widerlegt wird, wuchs Schockmann doch in einer anderen Zeit auf. Geboren wurde er 1926. Im September wird er 91 Jahre alt.

Brüder kehrten nicht zurück

Aufgewachsen mit sechs Geschwistern – jeweils drei Brüder und Schwestern – kehrte Schockmann als einziger der Brüder aus dem Zweiten Weltkrieg in das Emsland zurück. Zwei seiner Brüder gelten als im Osten Deutschlands vermisst. Sein dritter Bruder verunglückte tödlich auf der Wanderschaft nahe der polnischen Grenze.

Zeit und Muße im Rentenalter

Als Schockmann auf den Hof seiner Eltern in Freren zurückkehrte, wurde ihm gesagt: „All das, was du gerne getan hast, musst du nun sein lassen. Nur so kannst du ein erfolgreicher Bauer werden.“ Zusammen mit seiner Frau und seinen vier Kindern lebte er fortan ein strebsames bäuerliches Leben wie aufgetragen. Er wandte sich von der Literatur aus Zeitgründen ab – bis zu seinem Ruhestand. „Im Rentenalter hatte ich wieder Zeit und Muße für meine Hobbys, darunter unter anderem auch das Rezeptbuch“, berichtet der 90-Jährige, der bereits seine Biografie verfasst hat. Seine Texte schrieb er dabei, trotz seines Alters, am Computer.

Rezepte der Mutter

„Die Rezepte hat meine Mutter als junges Mädchen auf dem Lande aufgeschrieben“, sagt Schockmann. In einem kleinen, schwarzen Notizbuch wahrte Theresia Schockmann die Zubereitung vieler Gerichte auf, die für das späte 18. und das 19. Jahrhundert bekannt waren – von den eingelegten Pflaumen in Essig und Zucker bis hin zu den klassischen Eierkuchen, die auch heute noch so manche Küchen mit Duft erfüllen.

Von altem Charme

Daran, wie seine Mutter die Speisen zubereitete, kann sich Schockmann nicht mehr erinnern. Zu lang sei es her. Dennoch ist sein Buch mit vielen Erinnerungen gefüllt: Auf jeder der Seiten befinden sich ein Auszug des handschriftlich verfassten Rezepts in Sütterlinscher Schrift sowie zahlreiche Fotografien seiner Familie wie auch von Freunden, Bekannten und historische Impressionen der Stadt Freren. „Beim Übersetzen der Rezepte habe ich nicht auf die heutige Grammatik und Rechtschreibung geachtet“, sagt der Frerener. Schließlich ginge sonst etwas vom alten Charme verloren.

Schon lange wollte er dieses Buch veröffentlichen. Der Tod seiner Frau und der eigene Gesundheitszustand jedoch ließen einige Zeit verstreichen. Mit nun 90 Jahren aber, hat sich Hans Schockmann jetzt diesen kleinen Traum erfüllt.