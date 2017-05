Vorverkauf ab 1. Juni Lilalaue Nacht in Andervenne mit Daphne De Luxe

Andervenne. Ein „pfundiges Exemplar“ aus dem Bereich Frauenkabarett hat die Theatergruppe Andervenne für ihre diesjährige lilalaue Nacht verpflichtet. Am 17. und 18. August, jeweils um 20 Uhr, wird Daphne De Luxe im Festzelt an der Kirche auf der Bühne stehen.

Der begehrte Vorverkauf für den reinen Mädelsabend beginnt am 1. Juni. Im nunmehr 16. Jahr hat die Theatergruppe Andervenne wiederum jemand ganz neues und spezielles aus den Tiefen der YouTube Kanäle gefischt: Daphne De Luxe. Wenn die charismatische „Barbie im XL-Format“ scharfzüngig und gewollt zweideutig über ihre Sicht der Dinge plaudert, beweist sie ganz nebenbei allen verbissenen Gewichtskontrolleuren und Kalorienzählern, dass man nicht Größe 36 tragen muss, um zu gefallen.

Ein Blick sagt mehr als tausend Worte…

In ihrem Programm „Comedy in Hülle und Fülle“ platscht pures Leben nicht nur auf die Bühne, sondern hautnah mitten ins Publikum. Ein Blatt vor den Mund kennt die Entertainerin mit Leib & Seele nicht. Obwohl sie keine Worte bräuchte, um ihre schrägen Geschichten zu erzählen, warum auch? Ein Blick sagt mehr als tausend Worte…

Musikalischer Mix

Ob Situationskomik, Improvisationstalent oder das Aufgreifen aktueller gesellschaftlicher Themen Jeder ihrer Auftritte wird zum Unikat.

Und Auftritte hat Daphne de Luxe viele. Tourt sie doch mit fünf verschiedenen Programmen parallel durch Deutschland hinein bis in den Quatsch Comedy Club. Ob temperamentvoll, leise, spontan direkt, selbstironisch oder hintergründig - immer zieht die blonde Powerfrau ihr Publikum in ihren Bann und mit auf die Bühne?

Musikalisch lässt sich die üppige Blondine in keine Schublade stecken. Ihr Programm ist gespickt mit einem Mix aus Swing, Pop-Songs und Chansons.

Freitag mit DJ Party

Wer das Phänomen erleben möchte, besorgt sich eine Karte für diesen pfundigen Frauenkabarettabend. Es gibt sie zum Preis von 18 Euro ab 1. Juni im Malergeschäft Fritze in Fürstenau sowie Bürobedarf Nottbeck in Lingen oder unter der Tickethotline 05902-998404 ab 8 Uhr zu reservieren. Am Freitag findet anschließend eine DJ Party statt.

Weitere Infos auch unter www.theatergruppe-andervenne.de