„Fürsorgliche Behandlung“ Thuiner Chefarzt weist Kritik am Krankenhaus zurück

Thuine. Der Chefarzt der chirurgischen Abteilung des Elisabeth-Krankenhauses in Thuine, Dr. Konrad Grambach, hat die Art der Berichterstattung unserer Zeitung und den Kommentar über die Behandlung und Betreuung eines Kleinkindes und deren Mutter als falsch zurückgewiesen. Das Krankenhaus habe in fachlicher und fürsorglicher Hinsicht alles getan, was notwendig gewesen sei.

Eine junge Mutter aus Freren hatte sich an unsere Zeitung gewandt. Anfang Mai war sie mit ihrer acht Monate alten Tochter in die Notaufnahme des Thuiner Krankenhauses gekommen, nachdem das Kind zu Hause von einem 1,10 Meter hohen Tisch gefallen war. Die Frau war der Auffassung, dass ihre Tochter in der Notaufnahme unzureichend behandelt worden sei, nachdem einen Tag später in einem Lingener Krankenhaus bei dem Mädchen ein Oberschenkelanbruch diagnostiziert worden war.

Als Mutter und Kind in der Notfallambulanz erschienen seien, sei die Not der Mutter mit dem auf ihrem Arm schwer zu beruhigenden Kleinkind sofort erkannt und entsprechend gehandelt worden, erläuterte Grambach in einem Schreiben an unsere Redaktion. Beide seien der Ambulanzschwester übergeben worden, um sie in der Ruhe eines Behandlungsraums aufnehmen und betreuen zu können.

„Die Zuwendung zu der Patientin war so umgehend, dass noch nicht einmal die sonst übliche verwaltungstechnische Aufnahme der Patientendaten an der Rezeption erfolgen musste, sondern im Behandlungsraum nachgetragen wurde“, betonte Grambach. Mutter und Kind seien sowohl durch eine Sekretärin in der Ambulanz, als auch durch eine Ambulanzschwester, beide selbst erfahrene Mütter und Mitarbeiter, betreut worden, bis sich beide einigermaßen beruhigt hätten.

Erfahrener Chirurg

Bei der folgenden Untersuchung durch den diensthabenden und erfahrenen Chirurg hatte dieser nach Grambachs Worten keine Anhaltspunkte für äußere Gewalt gefunden: „Er fand keine Verletzungszeichen im Sinne von Schwellung, Blutergußverfärbung, Fehlstellung oder Instabilität einer Extremität.“ Ebenso habe er keinen Hinweis darauf gefunden, dass eine Beobachtungspflicht wegen eines möglichen Schädelhirntraumas bestünde, was gerade beim Kleinkind dann eine höhere Diagnostik, zum Beispiel Schädel-CT, erfordere.

Grambach verwies darauf, dass für jede Röntgenaufnahme ein rechtfertigender Grund vorliegen müsse, mit der die Strahlenbelastung gerade beim Kleinkind begründet werde. „Da sich für den Kollegen kein Fokus ergab, verzichtete er auf die Röntgendiagnostik und empfahl der Mutter die weitere Behandlung beim Haus- oder Kinderarzt. „Selbstverständlich war es ihr freigestellt, bei anhaltenden Beschwerden auch unsere Ambulanz erneut notfallmäßig zu besuchen.“ Gerade bei frühkindlichen Verletzungen sei oft erst durch Schonhaltung oder Berührungsschmerzhaftigkeit zu einem späteren Zeitpunkt ein Hinweis auf die Verletzung und den Ort des Geschehens festzustellen.

Intensiv um Mutter und Kind gekümmert

Der Chefarzt wies die Kommentierung unserer Redaktion und die darin geäußerte Kritik am fehlenden Einfühlungsvermögen des behandelnden Mediziners als polarisierend und suggestiv zurück. Zwei Mitarbeiter der chirurgischen Ambulanz und zwei Ärzte hätten sich mehr als 20 Minuten um Mutter und Kind gekümmert, um beide dann in die weitere ambulante Betreuung zu entlassen.

„Ich glaube gerne, dass die Aufregung einer jungen Mutter in Erkenntnis der vernachlässigten Aufsichtspflicht und ihres fahrlässigen Handelns durch die Positionierung eines nicht gesicherten Maxi-Cosi auf einem Küchentisch groß ist. Dies aber im Umkehrschluss auf sich bemühende Mitarbeiter zu projizieren, geht zu weit“, betonte Grambach. Die Berichterstattung habe dem kleinen Krankenhaus mit vielen hochempathischen Mitarbeitern Schaden zugefügt.

