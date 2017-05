Mehr Angebote für die Jugend Zwei Frauen leiten Kulturkreis Impulse Freren

Freren. Beim Kulturkreis Impulse in Freren sind zwei Frauen an der Spitze. Nachdem Bärbel Bründermann bereits im März Maria Kuiter nach zwölf Jahren als Vorsitzende abgelöst hatte, hat am 1. April Britta Heidel die Geschäftsführung übernommen, die zuvor Nina Schubin inne hatte.

„Ich freue mich, dass ich diese Stelle bekommen habe und auf eine vielfältige und abwechslungsreiche Zeit“, so Britta Heidel im Gespräch mit der Redaktion. Zusammen mit Bärbel Bründermann habe sie bereits erste Ideen für die Zukunft entwickelt. Besonders die Angebote für Kinder und Jugendliche sollen ausgeweitet werden. Für diese Altersgruppe sei es immer schwierig, beispielsweise bis nach Lingen zu kommen, um dort an Freizeitaktivitäten teilzunehmen. „Wir haben ja die Räume, sie müssen nur genutzt werden,“ sind sich die beiden Frauen einig. Ein erster Schritt in diese Richtung ist bereits erfolgt. So probt die Theater AG der Franziskus-Demann-Schule seit rund fünf Wochen in der Alten Molkerei. Für Schulen gebe es hier sicherlich noch mehr Potenzial.

Jubiläumsfeier im Juni

Doch in ganz naher Zukunft ist das Duo Heidel/Bründermann zunächst besonders gefordert. Denn es steht noch das große Jubiläum an. In diesem Jahr wird der Verein 25 Jahre alt. Und das wird unter anderem mit einem Tag der offenen Tür am 18. Juni gefeiert. Da ist es hilfreich, dass die beiden schon auf Erfahrungen im Projektmanagement zurückgreifen können.

Schon immer an Kultur interessiert

Für Bärbel Bründermann ist Vorstandsarbeit im Kulturkreis Impulse nicht ganz neu, war sie doch seit sechs Jahren bereits zweite Vorsitzende. Neu dagegen ist, dass nun das Amt einer zweiten Vorsitzenden von einem vierköpfigen Team wahrgenommen wird. Dahinter steht eine Mannschaft von 25 kulturbegeisterten Menschen, die allesamt ehrenamtlich arbeiten, freut sich die neue Vorsitzende über das große Engagement, ohne das eine Einrichtung wie der Kulturkreis nicht am Leben gehalten werden könne. Sie selbst ist studierte Ökotrophologin, war aber „immer schon sehr an Kultur interessiert“ und hat unter anderem auch schon als Dozentin an der SpuK gearbeitet.

Erfahrungen durch Projektarbeit

In der „Kultur zu Hause“ ist auch Britta Heidel. Neben ihren 20 Stunden, die sie als Geschäftsführerin für Impulse tätig ist, arbeitet sie die gleiche Stundenzahl als Projektassistentin beim Bildungswerk des Lingener Handwerks. Hier leitet sie das Projekt „Das Handwerk wird weiblicher“. Die 40-jährige hat in Göttingen Kunstgeschichte studiert, dazu noch klassische Archäologie und BWL. Eine Kombination, die ihr schon mehrfach zugute gekommen ist. So hat sie Projekte der Varusschlacht in Kalkriese mit betreut und war auch schon für das Dümmermuseum tätig. Lingen kennt sie unter anderem vom Weltkindertheaterfestival, bei dem sie 2014 mitgearbeitet hat. Ihre Stelle in Freren ist zunächst bis September 2018 durch das Ministerium für Wissenschaft und Kunst befristet.