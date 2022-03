Der Waldumbau ist auch in der Bezirksförsterei Freren in vollem Gange. 37 Jahre lang war Herbert Geers für die Wälder zuständig. FOTO: Carl Hesebeck Wechsel in der Bezirksförsterei Freren 37 Jahre für den Wald: Förster Herbert Geers geht in Ruhestand Von Carl Hesebeck | 13.03.2022, 08:15 Uhr

Die Wälder in den Samtgemeinden Spelle, Lengerich und Freren hat Herbert Geers aus Freren entscheidend begleitet. Nach 37 Jahren geht der Bezirksförster im April in Ruhestand - fast vier Jahrzehnte, in denen sich viel verändert hat.