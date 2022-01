Beesten. Weil Ärzte-Nachwuchs fehlt, werden künftig Hausarztpraxen schließen müssen. Nicht so in Beesten, wo seit Anfang 2021 die ehemalige Oberärztin Marie Jean Lüdtke praktiziert. Ein Grund dafür: das Schicksal eines Kollegen.

Von aktuell 5044 wird die Zahl der Hausärzte in Niedersachsen bis 2035 auf rund 3750 zurückgehen. Dies prognostiziert eine aktuelle Studie der Kassenärztlichen Vereinigung. Eine von ihnen wird dann voraussichtlich Marie Jean Lüdtke in Beesten sein.

Gebürtig kommt sie aus Cebu auf den Philippinen. Dort absolvierte sie ein Biologie-Bachelorstudium, studierte anschließend an der Charité in Berlin Medizin. Ihr Studium beendete sie an einer amerikanischen Klinik in Manila.

Statt Thorax-Chirurgin Hausärztin in Beesten

Doch ihr Weg führte zurück nach Deutschland: "Mir wurde in meiner Heimat zwar eine Facharztweiterbildung zur Thorax-Chirurgin [Thorax: Brustkorb] angeboten. 2008/2009 war die Lage auf Cebu aber politisch sehr unruhig", erinnert sie sich und ergänzt:

„Es gab viele Entführungen. Das war uns mit zwei Kindern zu unsicher.“

So bewarb sie sich an vier Kliniken in Deutschland, darunter das Bonifatius-Hospital in Lingen. Und das passte sofort. Besonders einen guten "Draht" zum damaligen Chefarzt der Gastroenterologie, Endokrinologie und Diabetologie, Reinhard Zick, entstand schnell.

So startete sie in Lingen eine Qualifizierung zur Fachärztin in der Gastroenterologie (Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes). Ihre fachliche Qualifikation und besonders ihr Umgang mit Patienten kamen offensichtlich an. In Zusammenarbeit mit ihrem Chef Zick und dem Klinik-Geschäftsführer Ansgar Veer sowie dank ihrer Vermittlung seien noch zehn weitere Mediziner aus ihrer Heimat nach Lingen "gelotst" worden. Bis auf Zwei arbeiten diese noch heute in Lingen, Gronau und in Hamburg, teils als Oberärzte.

Wechsel zur Allgemeinmedizin

Sie selber entschied sich später aber für einen Wechsel zur Facharztqualifikation im Bereich Allgemeinmedizin, wechselte dafür im Bonifatius-Hospital in die Notaufnahme und schloss ihre Facharztausbildung in der Gemeinschaftspraxis Darme ab.

Zu Beginn der Corona-Pandemie kam schließlich die Anfrage vom Boni, ob sie sich nicht vorstellen könne, parallel zur Tätigkeit in der Praxis noch als Oberärztin in die Notaufnahme zurückzukommen. Es gebe ja schließlich freie Wochenenden und die Praxis ist mittwochs und freitags zumindest an den Nachmittagen ja auch geschlossen...

Tätigkeit in der Praxis und in der Klinik

Sie willigte ein, arbeitete seit Januar 2020 in der Praxis in Darme und im Bonifatius-Hospital. Es sind vor allem in der Notaufnahme aber auch lange und anstrengende Schichten. Aus ihrem Berufsalltag berichtet sie:





„Das ist eine Tätigkeit, weshalb viele von uns ja Medizin studiert haben. Man rettet Leben, ist stets gefordert. Man ist aber auch den ganzen Tag voll mit Adrenalin.“





In jungen Jahren sei die Belastung okay. Irgendwann merke man aber, wie das schlaucht. "Das Familienleben und die Freizeitaktivitäten leiden auch", sagt Lüdtke. So dachte sie konkreter über eine eigene Hausarztpraxis nach. Auch ihre besten Freundinnen, niedergelassene Ärztinnen in Lingen und Meppen, rieten ihr zu.

Doch wie viele in vergleichbarer Situation fragte sie sich auch, wie das sein würde als niedergelassene Ärztin. "Man ist dann ja auch Unternehmer, muss eine Praxis organisieren. Erst einmal viel Geld investieren. So viele und überlange Schichten wie bisher würden aber der Vergangenheit angehören", gibt sie ihre Gedankengänge von damals wieder.

Herzinfarkt statt Weltreise

Doch dann kommt es zu einem Erlebnis, das zur Initialzündung für ihre Selbständigkeit werden sollte. Ein Kollege, langjähriger Oberarzt in der Notfallaufnahme, sollte verabschiedet werden. "Eine Weltreise war sein Lebenstraum, er hatte dafür auf Urlaube und freie Tage verzichtet. Am angekündigten Abschiedstag fand aber keine Feier statt", erinnert sie sich noch heute an diesen Tag. Ein Kollege klärte sie schließlich auf: Der Oberarzt hatte am Tag seines Abschieds einen schweren Herzinfarkt erlitten und war in eine Fachklinik geflogen worden.

Lüdtke konkretisierte fortan ihre Planungen, wollte aber raus aufs Land:





„Der Kontakt zu den Patienten ist dort noch enger, das liegt mir einfach.“





Ihre beiden Freundinnen stellten den Kontakt zur Hausarztpraxis in Beesten her. Dort passte es gut: Ursula Nieporte und Hermann Hustede suchten schon länger nach einem passenden Nachfolger. Die Chemie stimmte sofort. Die Notfallmedizinerin hospitierte mehrere Tage in Beesten und war begeistert. Von ihren Kollegen, von den medizinischen Fachangestellten und den Patienten.

Größere und modernere Praxis im Bau

"Es ist einfach eine sehr befriedigende Tätigkeit, Menschen und meist ganze Familien, häufig lebenslang medizinisch betreuen und begleiten zu dürfen", sagt sie. "Es sind auch sehr dankbare Patienten. Ich bin in Beesten herzlich aufgenommen worden." Nur eine größere und moderne Praxis wünschte sie sich - und diese entsteht gerade gegenüber in einem noch im Bau befindlichen Geschäftshaus.



Weiterhin macht sie auch Notfalldienste im Boni. Diese sind aber bei weitem nicht so häufig und ausgedehnt wie früher. Auch die Zeit nach der Arbeit in der Praxis kann sie nun zuverlässiger planen. So könnte auch ihre Erfolgsgeschichte im Golfclub Emstal noch weiter andauern. Achtfache Clubmeisterin und Landesmeisterin Niedersachsen/Bremen 2020 ist sie bereits. Und 2021 kam sie schließlich bis ins Finale der Deutschen Damenmeisterschaften.