Die langsame Bearbeitung des Elterngeldantrags für seine Tochter lässt David Glanemann an der Familienfreundlichkeit des Landkreises zweifeln.

Andreas Gebert/dpa

Freren. Seit Wochen warten die Eltern der kleinen Amelie Glanemann aus Thuine aufs Elterngeld. Doch bis zur Bearbeitung des Antrags wird es wohl noch länger dauern. Der Grund laut Landkreis Emsland: Corona.

Amelie ist ein ruhiges Kind. Als das kleine Mädchen im Arm von Vater David Glanemann liegt, sind die Augen geschlossen und die Mundwinkel deuten ein leichtes Lächeln an. "Kinder verändern sich in den ersten Wochen und Monaten so schnell", s