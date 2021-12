Altkleidercontainer in Freren gerät in Brand

Zu einem Brand eines Altkleidercontainers in Freren musste die Feuerwehr ausrücken.

Michael Gründel

Freren. In der Straße Markt in Freren hat es am Samstagabend einen Brand gegeben. Das Feuer war in einem Altkleidercontainer ausgebrochen.

Feuerwehr und Polizei mussten am Samstagabend gegen 23.15 Uhr zu einem Brand in die Straße "Markt" in Freren ausrücken. Wie die Polizei mitteilte, war dort aus bislang unbekannter Ursache ein Altkleidercontainer in Brand geraten.Nach