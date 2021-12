Am vergangenen Donnerstag ist in Beesten ein Haus in Brand geraten. Eine Bewohnerin ist nun im Krankenhaus an ihren lebensgefährlichen Brandverletzungen verstorben. (Archivfoto)

Hermann Bojer

Beesten. Bei einem Wohnungsbrand in Beesten am 9. Dezember ist eine 32-jährige Bewohnerin lebensgefährlich verletzt worden – am Dienstag verstarb sie in einer Spezialklinik in Dortmund.

Am Donnerstag, 9. Dezember, war eine Mietwohnung im ersten Obergeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses an der Hauptstraße in Beesten in Brand geraten. Beim Eintreffen der Feuerwehrleute schlugen die Flammen bereits lichterloh aus dem